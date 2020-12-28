12:00  28 декабря
Глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения
11:32  28 декабря
Садовый призвал львовян в праздничный период оставаться дома
08:11  28 декабря
За сутки силы ООС обстреляли шесть раз, украинские войска открывали огонь в ответ
UA | RU
UA | RU
28 декабря 2020, 09:22 14

В Украине впервые за два месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже пяти тысяч

28 декабря 2020, 09:22 14
Читайте також українською мовою
Было зафиксировано 75 летальных случаев
Было зафиксировано 75 летальных случаев
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 4385 новых случаев COVID-19, 1588 человек были госпитализированы, а 7191 выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4385 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 декабря. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 030 374 лица;
  • выздоровели - 665 729 человек;
  • летальных исходов - 17 849;
  • проведения ПЦР-тестов - 5 485 214.

Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 6113 случаев COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус вирус Украина карантин пандемия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Мэр Ужгорода Богдан Андриив: "Против меня была организована кампания, чтобы испортить мне рейтинг и некоторое время держать на крючке"
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »