В Украине впервые за два месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже пяти тысяч

Было зафиксировано 75 летальных случаев

Было зафиксировано 75 летальных случаев

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 4385 новых случаев COVID-19, 1588 человек были госпитализированы, а 7191 выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4385 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 декабря. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 030 374 лица;

выздоровели - 665 729 человек;

летальных исходов - 17 849;

проведения ПЦР-тестов - 5 485 214.

Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 6113 случаев COVID-19.

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