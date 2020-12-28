В Украине впервые за два месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже пяти тысяч
Было зафиксировано 75 летальных случаев
Было зафиксировано 75 летальных случаев
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 4385 новых случаев COVID-19, 1588 человек были госпитализированы, а 7191 выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
4385 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 декабря. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник", - сообщил министр.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 030 374 лица;
- выздоровели - 665 729 человек;
- летальных исходов - 17 849;
- проведения ПЦР-тестов - 5 485 214.
Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 6113 случаев COVID-19.
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