От коронавируса умер украинский военный: всего в ВСУ - 14 летальных случаев

Это уже 14 летальный случай в ВСУ от заражения коронавирусом

Это уже 14 летальный случай в ВСУ от заражения коронавирусом

Рixabay

В Вооруженных силах Украины уже 14 летальных случаев коронавирусной болезни.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении командования Медсил ВСУ.

Отмечается, что военнослужащий обращался к семейному врачу, получил положительный результат ПЦР-теста. 29 сентября его госпитализировали в Военно-медицинского клинического центра Северного региона с двусторонней пневмонией.

"18.10.2020 состояние здоровья ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Военнослужащий, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания", — говорят в медслужбе.

В течение минувших суток в ВСУ зарегистрировали 29 новых случаев COVID-19. В больницы доставили шестерых заболевших.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", — говорят в медслужбе.

Остальные — дома, под присмотром медиков. Сейчас заболевшие в удовлетворительном состоянии, недуг протекает в легкой форме.

Отмечается, что по состоянию на 19 октября в Вооруженных силах на COVID-19 болеет 1060 человек, на изоляции – 453. Всего за время пандемии выздоровели 3 270 военных, умерли - 14.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення... Опубліковано Командування Медичних сил Збройних Сил України Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Напомним, что в Украине хотят создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.