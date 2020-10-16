Кум Ермака нардеп Тищенко заразился коронавирусом

Несмотря на болезнь, нардеп "остается на связи"

Несмотря на болезнь, нардеп "остается на связи"

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Тищенко заболел коронавирусной инфекцией - диагноз уже подтвердили, он получил положительный тест на коронавирус.

Как передает RegioNews, об этом нардеп написал у себя на Facebook.

Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу", - сообщил Тищенко.

Также нардеп опубликовал фото с медицинскими препаратами, которые, очевидно, будет принимать для лечения болезни.



Ранее сообщалось, что глава офиса президента Андрей Ермак и нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко подали в суд на народного депутата Гео Лероса о защите чести и достоинства.