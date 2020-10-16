Кум Ермака нардеп Тищенко заразился коронавирусом
Несмотря на болезнь, нардеп "остается на связи"
Несмотря на болезнь, нардеп "остается на связи"
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Тищенко заболел коронавирусной инфекцией - диагноз уже подтвердили, он получил положительный тест на коронавирус.
Как передает RegioNews, об этом нардеп написал у себя на Facebook.
Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу", - сообщил Тищенко.
Также нардеп опубликовал фото с медицинскими препаратами, которые, очевидно, будет принимать для лечения болезни.
Ранее сообщалось, что глава офиса президента Андрей Ермак и нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко подали в суд на народного депутата Гео Лероса о защите чести и достоинства.
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