Койки для пациентов с COVID-19 заняты более чем на 50% лишь в трех областях

В среднем по стране заняты 41,5% таких коек

В среднем по стране заняты 41,5% таких коек

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Самыми загруженными являются больницы в Николаевской, Черкасской и Черниговской областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 50% лишь в трех областях. В среднем по стране заняты 41,5% таких коек.

Самыми загруженными являются больницы в Николаевской (62,6%), Черкасской (55,8%) и Черниговской областях (52,1%). В Киеве койки заполнены на 48,5%.

Всего в стране ввели уже 63 110 больничных коек для COVID-19.

При этом в Украине уменьшается показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 13 декабря он составляет 450,4 при норме 40. Тогда как днем ранее он составлял 460,4.

Наихудшая ситуация наблюдается в Киеве. Этот показатель составляет 746.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине зафиксировано более 9 тысяч случаев COVID-19.