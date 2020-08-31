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31 августа 2020, 10:03 2

Глава Львовского облсовета Ганущин заразился коронавирусом

31 августа 2020, 10:03 2
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Он также рассказал, как чувствует себя
Он также рассказал, как чувствует себя
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Тест на коронавирус председателя Львовского областного совета Александра Ганущина показал положительный результат.

Об этом Ганущин сообщил сегодня на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"В пятницу после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР-тест. Результат развеял мои надежды – "РНК вируса SARS – CoV2 выявлено", – отметил председатель облсовета.

По его словам, далее он действовал по протоколу: семейный врач, антибиотики и самоизоляция".

"Предупредил всех, с кем контактировал последние несколько дней. Очень рассчитываю, что Вас вирус обойдет стороной. Мой образ жизни предполагает постоянное общение с людьми, поэтому к такому повороту событий был готов", – сказал Ганущин.

Он также отметил, что сейчас чувствует себя "как при легкой простуде, которая изрядно утомляет, как будто 10 км трусцой или с рюкзаком в горах".

Напомним, 20 августа стало известно, что Львовский горсовет отменил пленарное заседание из-за вспышки COVID-19. Вирус обнаружили у депутатов и работников аппарата.

Впоследствии стали известны подробности вспышки коронавируса в городском совете Львова.

коронавирус карантин болезнь депутат Львов
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