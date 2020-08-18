В школах "красной" зоны обучение будет происходить онлайн - Ляшко

В Минздраве назвали особенности учебного процесса в различных зонах карантина

В Минздраве назвали особенности учебного процесса в различных зонах карантина

Фото: flickr

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в "красной" зоне карантина обучение будет проходить онлайн.

Об этом он сообщил во время конференции "Образование в условиях пандемии", передает RegioNews.

По его словам, обучение в помещениях школ разрешат в регионах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон. Обучение в школах, находящихся в регионах "красной" зоны, будет происходить дистанционно через интернет.

На территориях с "красным" уровнем опасности предусмотрены жесткие меры безопасности - то есть посещение учебных заведений запрещено, в том числе и дошкольных учреждений. Будет введено онлайн обучение именно на тот период, пока регион будет находиться в "красной" зоне", - сказал Ляшко.

Он отметил, что в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке.

В оранжевой зоне мы дадим рекомендации учителям все-таки надевать защитный щиток, который является прозрачным, который позволяет передавать эмоции", - сказал главный санврач.

Минздрав также предлагает начинать уроки в разное время для разных возрастных групп, чтобы минимизировать контакты учеников между собой.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, коронавирус в Украине не приходит, за сутки выявлено 1616 новых случаев, 27 больных умерли, а 761 пациент выздоровел.