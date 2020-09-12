Школы Киева с понедельника будут работать условиях "оранжевой" зоны

Директора имеют инструкции действий в случае вспышки болезни

Директора имеют инструкции действий в случае вспышки болезни

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

По словам и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, столичные школы будут работать в очном и смешанном форматах.

На сегодня опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, на карантин закрыты всего две из 428 школ. В то же время мы должны быть готовы к любому сценарию развития эпидемии", - сказал чиновник.

Он добавил, что руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения.

14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений - все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях чиновников разного уровня, а четко понимали график своего ребенка", - отметил Мондриевский.

Напомним, в связи с внесением Киева в перечень городов "оранжевой" зоны карантина, в столице будет введен ряд ограничений.