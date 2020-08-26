Украина закрывает границу для иностранцев до конца сентября - Шмыгаль

"За" проголосовали единогласно

"За" проголосовали единогласно

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина закрывает въезд для иностранцев до 28 сентября, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд будет разрешен. Постановление должны доработать, его обнародуют 27 августа.

Об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства 26 августа, передает RegioNews.

Учитывая уровень заболеваемости мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами", - отметил премьер.

Шмыгаль отметил, что Министерство иностранных дел проинформирует международных партнеров Украины о соответствующем ограничении на въезд.

Известно, что ограничение не будет касаться лиц, которые имеют разрешение на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, а также ряда других категорий лиц.

Отдельные случаи пересечения границы будет рассматривать председатель Госпогранслужбы.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в стране до ноября.