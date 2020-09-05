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05 сентября 2020, 10:41 6

Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано рекордное количество больных

05 сентября 2020, 10:41 6
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Умерло еще полсотни украинцев
Рixabay
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В Украине за минувшие сутки вновь зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны относительно ситуации с коронавирусом, передает RegioNews.

4 сентября в Украине еще 2836 человек заболели на коронавирус - это наибольшее количество заболевших за сутки с начала пандемии.

С начала пандемии подтвердили 133 787 случаев коронавируса. Выздоровели 61 649 человек, из которых 1036 - за последние сутки.

Умерли от болезни 2811 человек, в том числе 50 - за вчера.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+380), Тернопольской (+226), Одесской (+222) областях и в Киеве (+315).

Ранее сообщалось, что в Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР.

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