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23 ноября 2020, 11:09 10

В Украине увеличивается количество COVID-госпитализированных и не хватает кроватей с кислородом - Степанов

23 ноября 2020, 11:09 10
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Напряженная ситуация с заполненностью коек в больницах наблюдается в Киеве, Черкасской области, Харьковской области
Напряженная ситуация с заполненностью коек в больницах наблюдается в Киеве, Черкасской области, Харьковской области
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в стране стремительно растет число людей, которых госпитализировали с COVID-19. За прошедшую неделю госпитализировали 10 тысяч 597 человек против 9 653 на позапрошлой неделе.

Об этом он рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

Увеличилось количество людей, которые были госпитализированы. За прошедшую неделю были госпитализированы 10 тыс. 597 человек против 9 653 человек на позапрошлой неделе", - заявил министр.

По его словам, в некоторых регионах есть проблемы с заполненностью коек в больницах, поскольку там напряженная ситуация.

У нас есть регионы, в которых ситуация достаточно напряженная по количеству свободных коек. Если в целом по стране, например, у нас 12 тыс. 168 коек свободных, которые обеспечены кислородом, то есть регионы, где у нас есть напряженная ситуация. Что это за регионы? Это и Киев, и Черкасская область, Харьковская область. Мы считаем, что там их недостаточное количество", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине за 22 ноября коронавирус обнаружили у 10 945 человек, зафиксировано 124 летальных случаев.

коронавирус карантин Минздрав больницы Максим Степанов
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