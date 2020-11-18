Государство пожизненно будет выплачивать средства шестерым медикам, которые переболели COVID-19

Размер ежемесячной выплаты для каждого медика определено индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода

Размер ежемесячной выплаты для каждого медика определено индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода

Рixabay

Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков после профболезни COVID-19. Выплаты будут осуществлять ежемесячно.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу фонда.

Размер ежемесячной выплаты для каждого медика определено индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода.

По состоянию на сегодня фонд назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19, для четырех медработников, которые имеют установленную группу инвалидности:

врача-анестезиолога из Одесской области, которому была установлена II группа инвалидности;

врача-кардиолога из Ивано-Франковской области, которому была установлена II группа инвалидности;

врача общей практики семейной медицины с Волыни, которому была установлена III группа инвалидности;

заведующего приемного отделения - врача-хирурга из Киева, которому установлена III группа инвалидности.

Общая сумма страховых выплат, которые фонд ежемесячно будет осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 46 тысяч 245 гривен.

Кроме того, Фонд соцстрахования назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19, для двух медиков, которые имеют установленную стойкую утрату трудоспособности:

старшего фельдшера - лаборанта клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области, где установлено 25% стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

врача-терапевта из Полтавской области, в котором установлено 10% стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

"Общая сумма страховых выплат, которые ФССУ ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 2323 гривны", - информирует ведомство.

Напомним, ранее в правительстве объяснили задержку выплат компенсации семьям погибших от коронавируса медиков.