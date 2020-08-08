В Украине снова антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19

С начала эпидемии заразились почти 80 тысяч человек

С начала эпидемии заразились почти 80 тысяч человек

Фото: flickr

В Украине зафиксировано 1489 новых случаев COVID-19, это новый антирекорд количества новых больных за сутки от начала эпидемии.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. За сутки выздоровели 600 пациентов, умерли 27 человек. Лабораторные центры проверяют 1799 новых подозрений на наличие вируса. С начала эпидемии коронавирусом заболели 79 750 человек, выздоровели - 43 655, количество летальных случаев составляет 1879. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Киеве - 200 человек. Еще 165 случаев обнаружили в Одесской области, 154 - во Львовской области, 134 - на Харьковщине. В Ивано-Франковской области - 126 новых случаев. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область - 2955 (+23)

Волынская область - 4226 (+64)

Днепропетровская область - 1525 (+17)

Донецкая область - 965 (20)

Житомирская область - 2101 (+37)

Закарпатская область - 5697 (+82)

Запорожская область - 919 (24)

Ивано-Франковская область - 5552 (+126)

Кировоградская область - 718 (+4)

г. Киев - 9378 (+200)

Киевская область - 4128 (+70)

Львовская область - 10726 (+154)

Луганская область - 152 (+6)

Николаевская область - 696 (+14)

Одесская область - 4069 (+165)

Полтавская область - 491 (+2)

Ровенская область - 6747 (+109)

Сумская область - 653 (+17)

Тернопольская область - 3257 (45)

Харьковская область - 4661 (+134)

Херсонская область - 259 (+2)

Хмельницкая область - 1323 (+37)

Черновицкая область - 6565 (+88)

Черкасская область - 996 (+21)

Черниговская область - 991 (+26) Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Напомним, вчера в Украине также был зафиксирован очередной антирекорд, обнаружили 1453 случая коронавируса.

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