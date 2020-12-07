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07 декабря 2020, 16:58 8

В Минздраве рассказали, как будет проходить вакцинация украинцев от коронавируса

07 декабря 2020, 16:58 8
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Это будет происходить в три этапа
Это будет происходить в три этапа
Рixabay
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Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в три этапа. Первыми вакцину получат медики и группы риска.

Об этом в интервью'ю "Лига" рассказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Игорь Кузин, пишет RegioNews.

Первый этап вакцинации, по его словам, будет проводиться, когда Украина получит вакцину в количестве не более 10% от населения страны. Во время этого этапа вакцину получат:

  • медработники;
  • военные, которые принимают участие в операции Объединенных сил;
  • работники социальной сферы;
  • жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых и т. п).

Второй этап вакцинация, как рассказал Кузин, начнется, когда количество вакцин будет от 11% до 20% от количества населения. Вакцину получат:

  • люди в группе риска (больные от 60 лет);
  • работники учреждений образования;
  • работники силовых структур и МИД;
  • заключенные и арестованные;
  • персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Третий этап вакцинации пройдет, когда Украина будет обеспечена вакциной от коронавируса в количестве 21-50% от количества населения. Тогда вакцинировать будут больных от 18 до 59 лет и другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют высокий риск подхватить вирус.

"Если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, медики, например, то вакцина пойдет следующим по уровням группам", - добавил Кузин.

Напомним, ранее Степанов сказал, когда Украина может получить первые вакцины от коронавируса.

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