В Минздраве рассказали, как будет проходить вакцинация украинцев от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в три этапа. Первыми вакцину получат медики и группы риска.
Об этом в интервью'ю "Лига" рассказал и.о. председателя Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Игорь Кузин, пишет RegioNews.
Первый этап вакцинации, по его словам, будет проводиться, когда Украина получит вакцину в количестве не более 10% от населения страны. Во время этого этапа вакцину получат:
- медработники;
- военные, которые принимают участие в операции Объединенных сил;
- работники социальной сферы;
- жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых и т. п).
Второй этап вакцинация, как рассказал Кузин, начнется, когда количество вакцин будет от 11% до 20% от количества населения. Вакцину получат:
- люди в группе риска (больные от 60 лет);
- работники учреждений образования;
- работники силовых структур и МИД;
- заключенные и арестованные;
- персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.
Третий этап вакцинации пройдет, когда Украина будет обеспечена вакциной от коронавируса в количестве 21-50% от количества населения. Тогда вакцинировать будут больных от 18 до 59 лет и другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют высокий риск подхватить вирус.
"Если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, медики, например, то вакцина пойдет следующим по уровням группам", - добавил Кузин.
Напомним, ранее Степанов сказал, когда Украина может получить первые вакцины от коронавируса.