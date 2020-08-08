Во Львове польское консульство приостановило работу из-за коронавируса

Также на неопределенный срок прекращают работу визовые центры

Также на неопределенный срок прекращают работу визовые центры

Фото: gov.pl

Из-за сложной ситуации с коронавирусом, которая возникла во Львове в течении последней недели, Генеральное консульство Польши временно прекратило работу.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Республики Польша, передает RegioNews.

С 10 августа в консульстве не будут принимать визовые анкеты и другие документы, в частности в визовых центрах.

Также прекращается прием заявлений для получения или продления действия "карты поляка".

В консульстве подчеркнули, что такой режим работы могут изменить, но это будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

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Напомним, в Украине снова антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19. 8 августа Кабмин провел внеочередное заседание из-за ухудшения эпидемической ситуации.