10:23  08 августа
В Украине снова антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19
12:09  08 августа
В полиции рассказали, какие регионы больше всего нарушают карантин
18:08  08 августа
На Донбассе зафиксировано пять случаев нарушения перемирия
UA | RU
UA | RU
08 августа 2020, 18:30 3

Во Львове польское консульство приостановило работу из-за коронавируса

08 августа 2020, 18:30 3
Читайте також українською мовою
Также на неопределенный срок прекращают работу визовые центры
Также на неопределенный срок прекращают работу визовые центры
Фото: gov.pl
Читайте також
українською мовою

Из-за сложной ситуации с коронавирусом, которая возникла во Львове в течении последней недели, Генеральное консульство Польши временно прекратило работу.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Республики Польша, передает RegioNews.

С 10 августа в консульстве не будут принимать визовые анкеты и другие документы, в частности в визовых центрах.

Также прекращается прием заявлений для получения или продления действия "карты поляка".

В консульстве подчеркнули, что такой режим работы могут изменить, но это будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в Украине снова антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19. 8 августа Кабмин провел внеочередное заседание из-за ухудшения эпидемической ситуации.

коронавирус карантин Львов Польша консульство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Киев и еще восемь регионов не могут ослабить карантин - Минздрав
08 августа 2020, 17:08
"Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке
08 августа 2020, 16:09
Кабмин создаст систему отслеживания контактов больных COVID-19
08 августа 2020, 15:17
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »