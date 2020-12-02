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02 декабря 2020, 13:19 3

Кравчук рассказала, сколько сейчас "слуг" болеют COVID-19

02 декабря 2020, 13:19 3
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Диагноз подтвердили еще 16 депутатам
Диагноз подтвердили еще 16 депутатам
Фото: из открытых источников
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Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что по состоянию на 2 декабря, у парламентского монобольшинства в связи с коронавирусом нет 226 голосов народных депутатов, необходимых для принятия решений.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Цензор.net".

У нас сейчас 16 депутатов, у которых подтвержден диагноз. Но часть находится на самоизоляции, потому что у них больны близкие родственники", - сказала Кравчук.

По ее словам Бюджет-2021 будет рассмотрен на внеочередном заседании на следующей неделе, или на другом пленарном заседании.

У нас (монобольшынства. - ред.) физически даже нет 226 народных депутатов в зале. Депутаты не могут прийти с коронавирусом, чтобы проголосовать за тот или иной законопроект. Поэтому я надеюсь, что мы мобилизуемся, поправятся коллеги и другие не допустят болезни, чтобы хватило голосов за бюджет", - отметила Кравчук.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины COVID-19 официально подтвержден у 61 человека.

коронавирус карантин ВР Слуга народа депутат
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