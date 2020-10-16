Горсовет Харькова официально ввел ограничения "красной" зоны карантина

Транспорт города будет работать в обычном режиме

Транспорт города будет работать в обычном режиме

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Об этом во время заседания городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям сообщил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Все то, что нам приказано, а именно: закрытие кинотеатров, будем принимать решение о закрытии кинотеатров, закрытие развлекательных заведений, тоже будем принимать решения и вносим это в протокол. Кроме этого, есть часть - закрытие социальных и реабилитационных услуг", - сказал Терехов.

Он также добавил, что в Харькове нужно взвешенно подойти к вопросу закрытия спортивных клубов, поскольку они принадлежат малому и среднему бизнесу.

Что касается малого и среднего бизнеса. При условии, что будут соблюдать все меры безопасности, они продолжают работать, поскольку это никак не предписано решением, которое приняла комиссия", - сообщил Терехов.

Кроме того, заместитель мэра обратился к харьковчанам с просьбой отнестись серьезно к ограничениям и соблюдать масочный режим во всем транспорте и общественных местах.

Напомним, Харьков внесли в "красную зону" карантина, также "красными" стали также город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы области.