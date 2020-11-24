Средства на помощь украинскому бизнесу возьмут с Covid-фонда – советник Зеленского

Олег Устенко считает, что "там есть деньги"

Олег Устенко считает, что "там есть деньги"

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Финансирование украинского бизнеса на время карантина будет происходить за счет Фонда по борьбе с Covid-19.

Об этом сказал Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина, сообщает RegioNews.

Советник президента Олег Устенко заверил, что Министерство финансов вполне способно выполнить пункты, которые озвучил Владимир Зеленский.

Речь идет о возможности использовать средства Фонда по борьбе с Covid-19, там есть деньги, - сказал он.

Олег Устенко считает, что часть средств из фонда необходимо выделить на компенсации за карантин выходного дня. "Также будут предусмотрены дополнительные меры на случай введения полного локдауна", – отметил советник президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский пообещал украинцам компенсацию по ЕСВ.