Средства на помощь украинскому бизнесу возьмут с Covid-фонда – советник Зеленского
Олег Устенко считает, что "там есть деньги"
Олег Устенко считает, что "там есть деньги"
Финансирование украинского бизнеса на время карантина будет происходить за счет Фонда по борьбе с Covid-19.
Об этом сказал Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина, сообщает RegioNews.
Советник президента Олег Устенко заверил, что Министерство финансов вполне способно выполнить пункты, которые озвучил Владимир Зеленский.
Речь идет о возможности использовать средства Фонда по борьбе с Covid-19, там есть деньги, - сказал он.
Олег Устенко считает, что часть средств из фонда необходимо выделить на компенсации за карантин выходного дня. "Также будут предусмотрены дополнительные меры на случай введения полного локдауна", – отметил советник президента.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский пообещал украинцам компенсацию по ЕСВ.
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