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23 октября 2020, 17:15

Власти "красной" Полтавы отказались ужесточать карантин

23 октября 2020, 17:15
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К работе вернутся кинотеатры
К работе вернутся кинотеатры
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Полтава, попавшая в "красную" зону, не будет усиливать карантинные ограничения. При этом в городе могут открыть кинотеатры.

Об этом заявил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота в Facebook, информирует Regionews.

"Только что на национальной комиссии ТЭБ и ЧС снова отстояли Полтаву. Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Даже наоборот - к работе смогут вернуться кинотеатры", - отметил он.

По словам Шамоты, в городе будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты.

А всім скептикам відповідаю - після виборів усе також буде працювати

Як я і обіцяв – все працює. Щойно на національній комісії ТЕБ і НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки – до роботи зможуть повернутись кінотеатри. Місто продовжує працювати, люди з роботою і зарплатами – економіка працює, а не стоїть на паузі. А всім скептикам відповідаю - після виборів усе також буде працювати Все буде Полтава!

Опубліковано Олександр Шамота Пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.

Напомним, на секретаря Полтавского горсовета Шамота составили протокол за нарушение карантина.

коронавирус Украина карантин Полтава зона
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