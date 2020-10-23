Власти "красной" Полтавы отказались ужесточать карантин
Полтава, попавшая в "красную" зону, не будет усиливать карантинные ограничения. При этом в городе могут открыть кинотеатры.
Об этом заявил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота в Facebook, информирует Regionews.
"Только что на национальной комиссии ТЭБ и ЧС снова отстояли Полтаву. Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Даже наоборот - к работе смогут вернуться кинотеатры", - отметил он.
По словам Шамоты, в городе будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты.
А всім скептикам відповідаю - після виборів усе також буде працювати
Як я і обіцяв – все працює. Щойно на національній комісії ТЕБ і НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки – до роботи зможуть повернутись кінотеатри. Місто продовжує працювати, люди з роботою і зарплатами – економіка працює, а не стоїть на паузі. А всім скептикам відповідаю - після виборів усе також буде працювати Все буде Полтава!Опубліковано Олександр Шамота Пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.
Напомним, на секретаря Полтавского горсовета Шамота составили протокол за нарушение карантина.