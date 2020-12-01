Степанов объяснил зачем Украине трехнедельный локдаун
Обострения по гриппу также накладываются на общую ситуацию с COVID-19
Обострения по гриппу также накладываются на общую ситуацию с COVID-19
По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, Украине необходим трехнедельный локдаун, так как это поможет сбалансировать рост заболеваемости на коронавирус до февраля.
Как передает RegioNews, об этом Степанов заявил в эфире "Свободы слова".
Он отметил, что ситуацию с заболеваемостью ухудшает обострение по гриппу.
Нам необходим локдаун, который нам нужен - нам нужен трехнедельный локдаун потому, что кроме ситуации с ковидом, которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансировано", - сказал Степанов.
Как сообщалось ранее, стало известно, когда Кабмин примет решение об усилении карантина.
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