Степанов объяснил зачем Украине трехнедельный локдаун

Как передает RegioNews, об этом Степанов заявил в эфире "Свободы слова".

Он отметил, что ситуацию с заболеваемостью ухудшает обострение по гриппу.

Нам необходим локдаун, который нам нужен - нам нужен трехнедельный локдаун потому, что кроме ситуации с ковидом, которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансировано", - сказал Степанов.