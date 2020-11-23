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23 ноября 2020, 19:32 15

Нардепы просят КСУ выяснить конституционность "карантина выходного дня"

23 ноября 2020, 19:32 15
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В Суд с конституционным представлением обратились 48 народных депутатов
В Суд с конституционным представлением обратились 48 народных депутатов
Фото из открытых источников
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Народные депутаты обратились в КСУ с представлением относительно соответствия Конституции Украины положений постановления Правительства, которым введен «карантин выходного дня».

Об этом сообщает RegioNews с поссиланням на пресслужбу суда.

В Конституционный Суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями.

Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного Закона Украины, а также отмечают, что затронутые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе, и жизни и здоровья граждан.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном сайте Суда в рубрике "На рассмотрении Суда".

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, сколько составили протоколов за нарушения карантина выходного дня.

КСУ карантин нардепы
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