Правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны
Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина.
Соответствующее решение во время заседания 16 сентября одобрили министры, передает RegioNews.
Решение о "красное зоне" карантина будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышение среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 15 дней больше, чем в 5 раз.
Усиление карантина в "красных зонах" также будет определяться совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.
"Это может быть одномоментное закрытие всех сфер или постепенное ограничение определенных сфер, которые в конкретном регионе приводит к вспышкам болезни", - заявил он.
Ранее сообщалось, что в Украине хотят изменить работу школ и детских садов.