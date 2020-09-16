Правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны

Регионы подключили к принятию решения относительно "красных" зон

Регионы подключили к принятию решения относительно "красных" зон

Фото: КМУ

Соответствующее решение во время заседания 16 сентября одобрили министры, передает RegioNews.

Решение о "красное зоне" карантина будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышение среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 15 дней больше, чем в 5 раз.

Усиление карантина в "красных зонах" также будет определяться совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Это может быть одномоментное закрытие всех сфер или постепенное ограничение определенных сфер, которые в конкретном регионе приводит к вспышкам болезни", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят изменить работу школ и детских садов.