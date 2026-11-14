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14 ноября 2026, 12:48

Буркин объяснил угрозы облить кислотой журналиста Бигуса

14 ноября 2026, 12:48
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Фото: Bihus.Infо
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українською мовою

Егор Буркин, известный как "Мексиканец", заявил, что разговоры о возможном нападении на журналиста-расследователя Дениса Бигуса были блефом

Об этом Буркин рассказал в интервью YouTube-каналу Василия Тимошенко, передает RegioNews .

По его словам, таким образом он пытался психологически давить на сотрудников СБУ и заставить их снизить финансовые требования к нему.

В ходе разговора он подтвердил, что именно его голос звучит на записях, обнародованных НАБУ в рамках операции "Карфаген". На этих записях фигурант обсуждает возможность облить журналиста Дениса Бигуса кислотой.

Буркин не возражал, что говорил о возможном насилии в отношении журналиста, однако уверял, что не собирался воплощать эти намерения. По его словам, такие высказывания были частью психологической игры, посредством которой он хотел создать образ человека, способного на радикальные действия.

Он объяснил, что пытался влиять не столько на самого Бигуса, сколько на своих собеседников — в частности, Андрея Осипова и сотрудников СБУ. Буркин хотел, чтобы они воспринимали его как человека, который не остановится перед противоправными действиями даже в отношении известного журналиста. Это, по его мнению, должно заставлять их задумываться над тем, как он может вести себя в случае конфликта уже с ними.

В то же время Буркин подчеркнул, что непосредственно Бигусу не угрожал и никаких действий против него не предпринимал.

Объясняя, почему речь шла именно о кислоте, фигурант заявил, что хотел использовать максимально жесткий способ психологического запугивания.

По его словам, отношения с сотрудниками СБУ были напряженными из-за якобы систематического вымогательства денег. Разговоры о готовности к насилию, как утверждает Буркин, должны были заставить представителей спецслужбы уменьшить финансовые требования. Другим инструментом давления он назвал намеки на наличие компрометирующих материалов, которые могли оказаться в открытом доступе.

"Это была своеобразная игра. Они со мной играли, я с ними играл по-своему", - объяснил Буркин.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". Ее участники наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колцентров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей.

В новом эпизоде расследования НАБУ также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром".

Из перехваченных разговоров участников организации, обнародованных правоохранителями, стало известно, что из-за расследования U420 ее участники планировали облить кислотой Дениса Бигуса.

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угрозы Егор Левченко (Буркин) ХИМПРОМ Денис Бигус Карфаген Егор Буркин
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