Еще почти 300 сотрудников МВД подхватили коронавирус

От начала пандемии COVID-19 обнаружили в 27 982 правоохранителей МВД

От начала пандемии COVID-19 обнаружили в 27 982 правоохранителей МВД

Фото из открытых источников

За минувшие сутки, 21 декабря, было зафиксировано 274 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр МВД.

Отмечается, что наибольшее количество больных – в Донецкой и Днепропетровской областях, а также в г. Киеве.

От начала пандемии COVID-19 обнаружили в 27 982 правоохранителей МВД, выздоровело – 27 043 человека, умерло от коронавирусной болезни – 91.

Напомним, в Украине за 21 декабря коронавирус обнаружили у 8513 человек, зафиксировано 232 летальных случая, были госпитализированы 1318 человек, 14020 пациентов выздоровели.

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