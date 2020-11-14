В Минздраве объяснили, почему транспорт работает во время карантина выходного дня

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, такие жесткие ограничения будут фактически означать полный локдаун, которого экономика банально не выдержит.

Сейчас много так называемых экспертов начали разводить демагогию, что делать с метро, ​​делать с транспортом в будние дни. Но транспорт и метро - это критическая инфраструктура, и мы не можем его остановить, потому что это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - заявил Степанов.