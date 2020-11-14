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14 ноября 2020, 16:13 464

В Минздраве объяснили, почему транспорт работает во время карантина выходного дня

14 ноября 2020, 16:13 464
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Новые ограничения в Украине начали действовать сегодня, 14 ноября
Новые ограничения в Украине начали действовать сегодня, 14 ноября
Фото: flickr
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Общественный транспорт, в частности метро, ​​во время карантина выходного дня не останавливали, чтобы избежать полного локдауна.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, такие жесткие ограничения будут фактически означать полный локдаун, которого экономика банально не выдержит.

Сейчас много так называемых экспертов начали разводить демагогию, что делать с метро, ​​делать с транспортом в будние дни. Но транспорт и метро - это критическая инфраструктура, и мы не можем его остановить, потому что это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - заявил Степанов.

Карантин выходного дня принес много новых ограничений, но работа общественного транспорта продолжается.

Напомним, в Минздраве объяснили, какие магазины могут работать во время карантина выходного дня.

карантин транспорт Минздрав Максим Степанов Ограничение
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