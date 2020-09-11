09:49  11 сентября
В Украине впервые более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
10:58  11 сентября
Тимошенко одолела COVID-19, но лечит воспаление легких: что известно о состоянии лидера "Батькивщины"
08:14  11 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2020, 13:02 13

"Оранжевый" Киев: какие ограничения вводит столица

11 сентября 2020, 13:02 13
Читайте також українською мовою
Спортивным заведениям и фитнес-центрам придется вновь закрыть двери
Спортивным заведениям и фитнес-центрам придется вновь закрыть двери
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В связи с внесением Киева в перечень городов "оранжевой" зоны карантина, в столице будет введен ряд ограничений.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, начиная с 14 сентября в столице будут действовать следующие ограничения:

  • проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек с учетом не более одного человека на 10 квадратных метров площади здания;
  • запрет работы учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
  • посещение занятий в профессиональных и высших учебных заведениях группами не более 20 человек;
  • больницы временно ограничивают плановые госпитализации. Это не касается медпомощи беременным, новорожденным, онкобольным и случаев, когда есть риск для жизни пациента;
  • запрет работы спортивных залов и фитнес-центров, кроме тех, которые смогут обеспечить размещение не более одного человека на 10 квадратных метров;
  • запрет приема детей в заведения оздоровления и отдыха - санатории и лагеря в столице и пригороде;
  • перевозка пассажиров осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Мэр также добавил, что полиция обязана отслеживать перемещения пациентов на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что больше всего новых случаев COVID-19 за 10 сентября зафиксировано в Киеве - 404, Тернопольской - 302, Одесской - 283, Харьковской - 280, Львовской областях - 174.

Напомним, с 14 сентября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

коронавирус Киев карантин Виталий Кличко зона режим
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »