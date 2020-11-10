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10 ноября 2020, 20:38 1

Карантин выходного дня: в "Слуге народа" назвали преступной позицию мэров, которые против

10 ноября 2020, 20:38 1
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В некоторых областях темпы распространения болезни значительно превышают средние по стране
Фото: flickr
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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает безответственной позицию мэров городов, выступающих против карантина выходного дня.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Большинство мэров ожидает второй тур и продолжают играть в популизм. Но позиция противников карантина выходного дня не просто безответственная, но и преступна. Увеличение количества инфицированных означает, что растет и опасность для пожилых людей из группы риска. Когда болеют все вокруг, даже минимальные социальные контакты не обезопасят от инфицирования", - заявил Радуцкий.

Он добавил, что за последние две недели количество активных больных в Украине выросло на 30%, а новых инфицированных в сутки - на 50%.

Депутат прогнозирует, что при такой динамике к концу месяца страна выйдет на уровень около 15 тысяч новых больных ежедневно.

В первой половине декабря количество инфицированных в сутки превысит 20 тысяч. И это уже критическая черта для системы здравоохранения", - подчеркнул глава комитета.

Напомним, в Минздраве объяснили, зачем в Украине вводят карантин "выходного дня".

карантин Михаил Радуцкий Слуга народа регионы мэр коронавирус
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