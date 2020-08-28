Кабмин собирается смягчить запрет на въезд иностранцев
Государственное агентство развития туризма обратилось в Кабинет министров с предложением пересмотреть постановление о запрете на въезд в Украину для иностранцев.
Об этом сообщается в Facebook агентства, передает RegioNews.
Представители агентства проинформировали об этом участников акции протеста против закрытия въезда для иностранцев в Украину до 28 сентября, которую туристическое сообщество провело под стенами Кабинета Министров", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что совместно с Министерством разрабатывают проект постановления, которым предлагается разрешить въезд в Украину иностранным гражданам из стран "зеленой" зоны с туристической целью.
Изменения обещают вынести на ближайшее заседание Кабинета министров.
Напомним, 26 августа Украина закрыла границу для иностранцев до конца сентября.
Позже под Кабмином состоялся митинг из-за запрета на въезд иностранцев в Украину. Протестовали представители туристической отрасли и развлекательных заведений.