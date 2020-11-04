В метро Киева будут жестко контролировать соблюдение масочного режима

За наличием масок у пассажиров будет следить муниципальная охрана

За наличием масок у пассажиров будет следить муниципальная охрана

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Киевская власть усиливает контроль за соблюдением мер карантина в коммунальном общественном транспорте, в том числе в Киевском метрополитене.

Об этом во время брифинга заявил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

Мы усиливаем контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте, в том числе и в метро. Если в наземном транспорте сейчас больше дисциплины, и пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима, то в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности", - сказал Кличко.

Он добавил, что городские власти усиливают контроль за наличием у пассажиров метро защитных масок, его будет осуществлять муниципальная охрана.

Без масок в метро пассажиров не будут впускать. Извините, мы будем заставлять всех соблюдать жесткие правила, по-другому, к сожалению, ситуацию мы не удержим", - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что эти меры вводят для безопасности всех пассажиров, поскольку, по словам мэра, больше всего случаев инфицирования происходит в общественном транспорте.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличково время онлайн-брифинга сообщил, что "поборол" коронавирус.