В Днепре из клиники, где тестируют на коронавирус, произошла утечка данных

Утечку обнаружил Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО

Утечку обнаружил Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО

Рixabay

В одной из крупнейших частных клиник Днепра зафиксировали утечку информации, что связана с результатами проведения ПЦР-тестов на коронавирус. В свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах.

Об этом передает Regionews со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующую утечку информации обнаружил Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО.

Утечка произошла в результате ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных клиники. При этом в открытом доступе оказались персональные данные работников и клиентов клиники: ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефоны, e-mail, диагнозы, данные медицинской карты (что составляют медицинскую тайну), включая результаты анализов, диагнозы, информация о заболевании, результаты проведения ПЦР-тестов, списки больных COVID-19.

"Свободный доступ к базам данных предоставлял возможность не только похищения персональной информации, но и несанкционированного внесения изменений, включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирование записей в протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусної болезни (COVID-19)", - добавили в СНБО.

Напомним, количество новых заболевших коронавирусом приближается к 5 тысяч за сутки.

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