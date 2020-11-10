Мендель рассказала, как лечится Зеленский

У президента небольшая температура и он активно принимает витамины

У президента небольшая температура и он активно принимает витамины

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает "BBC News Украина", передает RegioNews.

Мендель сообщила, что у президента небольшая температура, каких-то других симптомов пока что нет.

Он активно принимает витамины, находится под наблюдением врачей. Поэтому мы все надеемся, что это не будет какая-то осложненная форма болезни", - сказала она.

В дальнейшем, пояснила Мендель, Зеленский будет находиться дома. Там, по ее словам, есть отдельное помещение, где он будет работать. На вопрос о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае, если состояние Зеленского ухудшится, его секретарь ответила, что такой сценарий пока не рассматривают.

Кроме того, почти все работники Офиса сдавали тесты - результат пока что знают не все, некоторые еще его ожидает.

Я лично не сдавала, потому что я сделала это в субботу, и он был отрицательный. Поэтому следующий я буду сдавать уже под конец этой недели", - отметила Мендель.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел на коронавирус.

Впоследствии появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел COVID-19.