09:44  10 ноября
В Украине почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
09:06  10 ноября
Полиция открыла дело об исчезновении Кернеса, а потом передумала
08:11  10 ноября
Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2020, 10:09 10

Мендель рассказала, как лечится Зеленский

10 ноября 2020, 10:09 10
Читайте також українською мовою
У президента небольшая температура и он активно принимает витамины
У президента небольшая температура и он активно принимает витамины
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о состоянии Владимира Зеленского, который заболел коронавирусом.

Об этом сообщает "BBC News Украина", передает RegioNews.

Мендель сообщила, что у президента небольшая температура, каких-то других симптомов пока что нет.

Он активно принимает витамины, находится под наблюдением врачей. Поэтому мы все надеемся, что это не будет какая-то осложненная форма болезни", - сказала она.

В дальнейшем, пояснила Мендель, Зеленский будет находиться дома. Там, по ее словам, есть отдельное помещение, где он будет работать. На вопрос о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае, если состояние Зеленского ухудшится, его секретарь ответила, что такой сценарий пока не рассматривают.

Кроме того, почти все работники Офиса сдавали тесты - результат пока что знают не все, некоторые еще его ожидает.

Я лично не сдавала, потому что я сделала это в субботу, и он был отрицательный. Поэтому следующий я буду сдавать уже под конец этой недели", - отметила Мендель.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел на коронавирус.

Впоследствии появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел COVID-19.

коронавирус вирус карантин болезнь президент инфекции пандемия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »