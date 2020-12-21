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21 декабря 2020, 15:59 19

Запрос Минздрава на увеличение финансирования - "нереальные цифры" и раздувание бюджета, - министр финансов

21 декабря 2020, 15:59 19
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Марченко опровергает связь размера средств, заложенных в бюджет, с невозможностью повысить зарплату врачам
Фото из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов просил в бюджете на 2021 год выделить его ведомству 200 миллиардов гривен, однако получил 159. Несмотря на пандемию коронавируса, министр финансов Сергей Марченко назвал запрос МЗ "нереальными цифрами" и раздуванием бюджета.

Об этом Сергей Марченко заявил в интервью Суспильному, передает RegioNews.

Мы отдали больше всего денег именно этой сфере. Но было бы логично, чтобы эта сфера была приоритетом все 30 лет нашей независимости. Потому что, если вы в один год хотите сделать сферу просто идеальной, или даже наиболее качественно сделанной, это невозможно. И мы сделали максимум от тех возможностей, которые у нас были, потому что все остальное – это уже было бы просто раздувание доходов и это были бы нереальные цифры. Мы этого не могли допустить. А забирать, например, расходы в других сферах – это тоже было недопустимо, - сказал он.

При этом, Марченко назвал популизмом заявления, что Минздрав не может поднять зарплату врачам из-за того, что не получил 200 миллиардов гривен, как того просил Степанов.

Фактически из бюджета мы не платим заработные платы врачей. У нас работает система медицинских гарантий и мы, фактически, являемся закупщиками услуг, которые предоставляют коммунальные предприятия — больницы. И здесь заработная плата является составной. Поэтому история о повышении заработных плат иногда, в моем понимании, выглядит более популистской, чем она того стоит", - подчеркнул министр финансов.

Еще одним вариантом популизма в ситуации, сложившейся вокруг расходов для Минздрава, Марченко считает заявления, что можно было не увеличивать финансирование Офиса президента. Марченко пояснил, что объем финансирования для ОПУ не соизмерим с потребностями системы здоравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что Степанов считает бюджет медицинской отрасли на следующий год недопустимо малым.

бюджет Минфин Минздрав Максим Степанов Сергей Марченко
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