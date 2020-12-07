В Житомире рассказали подробности проверки больницы, которую раскритиковал Степанов

Там утверждают, что министр приехал с проверкой слишком рано

Там утверждают, что министр приехал с проверкой слишком рано

Фото: flickr

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.

По его словам, в областной больнице есть достаточное количество средств индивидуальной защиты, на которые еще до приезда министра были выделены дополнительные средства из областного бюджета.

К сожалению, есть недостатки в организации на уровне структурных подразделений, то есть доведения информации о наличии средств индивидуальной защиты, их получения, списания и использования. Думаю, что они будут устранены в областной больнице", - рассказал Суслик.

Он добавил, что недостатки инфекционного контроля в больнице устранили благодаря приглашенным в заведение эпидемиологам.

Министр посетил областную больницу 29 ноября, в то время, когда распоряжением министра она была включена в список учреждений, оказывающих помощь больным с COVID-19, но договорных отношений еще не было с Национальной службой здоровья, поэтому соответствующей оплаты больница на 29 ноября еще не получила, - сказал чиновник.

Суслик отметил, что в больнице есть 66 свободных точек, которые могут быть использованы для оказания помощи больным с COVID-19. Для больницы выделены средства субвенции из госбюджета для проведения дополнительных кислородных точек и закупку кислородных концентраторов.

Напомним, 29 ноября министр здравоохранения Максим Степанов без предупреждения проверил три больницы на Житомирщине - две городские и одну областную. В результате такой инспекции он обнаружил ряд нарушений.

Позже в Житомирской ОГА заявили, что проверят больницу, которую раскритиковал министр Степанов.