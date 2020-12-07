В Житомире рассказали подробности проверки больницы, которую раскритиковал Степанов
В Житомирской области комиссия ОГА провела служебную проверку областной клинической больницы им. А.Ф. Гербачевского, которую ранее раскритиковал министр здравоохранения Максим Степанов.
Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.
По его словам, в областной больнице есть достаточное количество средств индивидуальной защиты, на которые еще до приезда министра были выделены дополнительные средства из областного бюджета.
К сожалению, есть недостатки в организации на уровне структурных подразделений, то есть доведения информации о наличии средств индивидуальной защиты, их получения, списания и использования. Думаю, что они будут устранены в областной больнице", - рассказал Суслик.
Он добавил, что недостатки инфекционного контроля в больнице устранили благодаря приглашенным в заведение эпидемиологам.
Министр посетил областную больницу 29 ноября, в то время, когда распоряжением министра она была включена в список учреждений, оказывающих помощь больным с COVID-19, но договорных отношений еще не было с Национальной службой здоровья, поэтому соответствующей оплаты больница на 29 ноября еще не получила, - сказал чиновник.
Суслик отметил, что в больнице есть 66 свободных точек, которые могут быть использованы для оказания помощи больным с COVID-19. Для больницы выделены средства субвенции из госбюджета для проведения дополнительных кислородных точек и закупку кислородных концентраторов.
Напомним, 29 ноября министр здравоохранения Максим Степанов без предупреждения проверил три больницы на Житомирщине - две городские и одну областную. В результате такой инспекции он обнаружил ряд нарушений.
Позже в Житомирской ОГА заявили, что проверят больницу, которую раскритиковал министр Степанов.