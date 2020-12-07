11:58  07 декабря
Мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом
08:41  07 декабря
Явка на выборах мэра Кривого Рога составила более 35%
08:13  07 декабря
Сутки в ООС: по всей линии разграничения наблюдается тишина"
UA | RU
UA | RU
07 декабря 2020, 12:36 1403

В Житомире рассказали подробности проверки больницы, которую раскритиковал Степанов

07 декабря 2020, 12:36 1403
Читайте також українською мовою
Там утверждают, что министр приехал с проверкой слишком рано
Там утверждают, что министр приехал с проверкой слишком рано
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области комиссия ОГА провела служебную проверку областной клинической больницы им. А.Ф. Гербачевского, которую ранее раскритиковал министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.

По его словам, в областной больнице есть достаточное количество средств индивидуальной защиты, на которые еще до приезда министра были выделены дополнительные средства из областного бюджета.

К сожалению, есть недостатки в организации на уровне структурных подразделений, то есть доведения информации о наличии средств индивидуальной защиты, их получения, списания и использования. Думаю, что они будут устранены в областной больнице", - рассказал Суслик.

Он добавил, что недостатки инфекционного контроля в больнице устранили благодаря приглашенным в заведение эпидемиологам.

Министр посетил областную больницу 29 ноября, в то время, когда распоряжением министра она была включена в список учреждений, оказывающих помощь больным с COVID-19, но договорных отношений еще не было с Национальной службой здоровья, поэтому соответствующей оплаты больница на 29 ноября еще не получила, - сказал чиновник.

Суслик отметил, что в больнице есть 66 свободных точек, которые могут быть использованы для оказания помощи больным с COVID-19. Для больницы выделены средства субвенции из госбюджета для проведения дополнительных кислородных точек и закупку кислородных концентраторов.

Напомним, 29 ноября министр здравоохранения Максим Степанов без предупреждения проверил три больницы на Житомирщине - две городские и одну областную. В результате такой инспекции он обнаружил ряд нарушений.

Позже в Житомирской ОГА заявили, что проверят больницу, которую раскритиковал министр Степанов.

проверки Минздрав больницы ОГА Житомирская область Максим Степанов
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Украина в ближайшие годы может остаться без врачей, - Степанов
07 декабря 2020, 11:54
Наводнения на Прикарпатье: в ОГА рассказали, сколько средств уже освоили
07 декабря 2020, 11:36
Степанов объяснил, почему COVID-19 резко сбавил темпы
07 декабря 2020, 10:16
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Битва за стройку. Почему Чернышов, Шуляк и Тищенко воюют против Столара
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Закарпатский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »