В двух больницах Ивано-Франковска не осталось мест для больных COVID-19

Область до сих пор среди лидеров по количеству новых случаев заболевания

Область до сих пор среди лидеров по количеству новых случаев заболевания

Фото: flickr

В реанимационных отделениях Центральной городской клинической больницы и Первой городской клинической больницы Ивано-Франковска, где оказывают помощь больным COVID-19, не осталось свободных мест.

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения городского совета Ивано-Франковска Мария Бойко во время планового совещания, передает RegioNews.

По ее словам, в обоих больницах находятся 294 пациентов с пневмониями.

Она добавила, что в каждой из этих больниц в отделениях интенсивной терапии находится по 9 человек с тяжелым течением COVID-19.

В реанимации на сегодняшний день находится 18 человек, то есть в реанимации у нас абсолютно все кровати заполнены. Неинвазивная терапия предоставляется 8 лицам, на искусственной вентиляции легких - два человека", - сообщила Мария Бойко.

С начала эпидемии в городе зафиксировано 1629 случаев коронавируса, из них 66 - среди детей. Выздоровели 597 человек, умерло - 56.

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Напомним, в Украине 1061 новый случай COVID-19, количество больных снова выросло.