В Тернополе развлекательные заведения, переименованы в трапезную монастыря и храм, работают в выходные

Полиция в заведения приходила, но протоколов не составила

Полиция в заведения приходила, но протоколов не составила

Фото: Андрей Вацык, УНИАН

В Тернополе ресторан "Лелива" и частный клуб "Лысый" вчера и сегодня обслуживают клиентов несмотря на карантин выходного дня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Как известно, владелец заведения Тарас Ковальчук накануне введения карантина выходного дня решил переименовать свой бар и ресторан в трапезную и храм основанной им религиозной организации "Братство лысых".

Вчера при входе в ресторан, в частности, можно было увидеть табличку "Трапезная братства лысых". Обогреватели на террасе перед заведением Ковальчук в шутку называет "священным огнем", клиентов – прихожанами, постоянные посетители в ответ в шутку называют его пастором.

По словам Ковальчука, вчера в его заведения приходили правоохранители.

Мы им объясняли, что придерживаемся ограничений, которые обусловили для религиозных организаций. Они с юмором это воспринимали. Понимают, что мы должны прибегать к таких абсурдным вещам только потому, что власть нас не слышит, Кабмин продуцирует решения, которые противоречат Конституции. При этом мы видим двойные стандарты. Почему разрешили работать рынкам, где значительно больше скопление людей, чем в наших заведениях, если действительно хотели разорвать цепочку заболеваний?, – рассказал Ковальчук.

По его словам, по состоянию на 21:00 субботы протоколов на его заведения не составили.

Но приходили нацгвардейцы, они просто фиксировали, что заведение работает. Не исключаю, что потом уже передадут эти акты участковым, а те уже позже придут составлять протоколы, – считает Ковальчук.

Напомним, тернопольский предприниматель Тарас Ковальчук решил учредить религиозную организацию "Братство лысых", чтобы хостел и рестораны, которыми он руководит, могли работать во время карантина выходного дня как "монастырь", "храм" и "трапезная".