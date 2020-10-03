Надбавки для медиков уже получили более 50% больниц - Степанов

Ожидается, что остальные больницы получат надбавки максимум во вторник

Ожидается, что остальные больницы получат надбавки максимум во вторник

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что уже более 50% больниц получили надбавки для повышения заработных плат для медиков.

Как передает RegioNews, об этом министр рассказал во время брифинга в субботу.

"По состоянию на сегодняшнее утро все без исключения (заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины для получения доплат — ред.), вчера там последние 34 больницы, которые подали свои заявки и сейчас идет процесс подписания договоров. Львиная часть больниц, то есть более 50% уже получили (с 1607 больниц), львиная часть уже получила деньги себе на счета, выплатили эти надбавки — повышенную заработную плату своим работникам”, — рассказал Степанов.

По словам министра, он дал соответствующее задание НСЗУ и они в субботу-воскресенье отработают остальных договоров, чтобы в понедельник, максимум во вторник все получили средства.

Вопрос о повышении заработной палаты, он в полном объеме решен и все будет вовремя получено”, — добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин увеличит доплаты врачам в среднем на 3,5 тыс гривен.