В Минздраве заявили, что некоторые COVID-лаборатории загружены лишь на 50%
По словам министра Степанова, это говорит о том, что количество людей, которые сейчас обращаются за тестированием, уменьшается
По словам министра Степанова, это говорит о том, что количество людей, которые сейчас обращаются за тестированием, уменьшается
В лабораториях Министерства здравоохранения, в очереди на тестирование на COVID-19 находится только 391 образец.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
"На сегодняшнее утро остатков в лабораториях Министерства здравоохранения по тестированию людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или пневмонии, или респираторного заболевания на всю стране 391 образец", - сказал Степанов.
Он подчеркнул, что это говорит о том, что количество людей, которые сейчас обращаются за тестированием, уменьшается.
По его словам, некоторые лаборатории загружены лишь на 50%.
Напомним, в Украине 20 декабря было зафиксировано 6 545 новых случаев болезни.
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