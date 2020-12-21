В Минздраве заявили, что некоторые COVID-лаборатории загружены лишь на 50%

По словам министра Степанова, это говорит о том, что количество людей, которые сейчас обращаются за тестированием, уменьшается

По словам министра Степанова, это говорит о том, что количество людей, которые сейчас обращаются за тестированием, уменьшается

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В лабораториях Министерства здравоохранения, в очереди на тестирование на COVID-19 находится только 391 образец.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews. "На сегодняшнее утро остатков в лабораториях Министерства здравоохранения по тестированию людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или пневмонии, или респираторного заболевания на всю стране 391 образец", - сказал Степанов. Он подчеркнул, что это говорит о том, что количество людей, которые сейчас обращаются за тестированием, уменьшается. По его словам, некоторые лаборатории загружены лишь на 50%. Напомним, в Украине 20 декабря было зафиксировано 6 545 новых случаев болезни. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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