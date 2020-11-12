Почти у половины пациентов с подозрением на COVID-19 образцы берут мобильные бригады - Минздрав

С апреля по конец октября для обеспечения работы мобильных бригад было выделено 251 млн гривен

С апреля по конец октября для обеспечения работы мобильных бригад было выделено 251 млн гривен

Фото: из открытых источников

С апреля по ноябрь мобильные бригады 1 млн 670 тысяч раз выезжали на забор материала для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает RegioNews.

Больше всего таких выездов за этот период было совершено в городе Киеве, Тернопольской области и Киевской области. Меньше всего - в Черниговской, Полтавской и Луганской областях. Наибольшее количество бригад функционирует сегодня в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях. Наименьшая - в Киевской, Луганской и Кировоградской областях", - рассказал Ляшко.

По его словам, в сентябре и октябре показатель забора образцов доставки мобильными лабораториями в государственные лаборатории составлял 42% и 48%.

Напомним, в Украине за 11 ноября зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни.

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