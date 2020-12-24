Согласовано выделение 1,4 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19
Об этом сообщили с заседания Бюджетного комитета Рады
Об этом сообщили с заседания Бюджетного комитета Рады
Бюджетный комитет Рады согласовал выделение 1,4 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19
Об этом в своем Telegram написал депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
Как только Бюджетный комитет ВР согласовал выделение 1,4 млрд грн из Госбюджета-2020 на закупку вакцины от COVID-19, - написал Гончаренко.
Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19: что он предусматривает.
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