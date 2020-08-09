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09 августа 2020, 12:28 7

Исполняющий обязанности мэра Луцка заболел COVID-19

09 августа 2020, 12:28 7
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Секретарь Луцксовета Григорий Пустовит сообщил, что находится на самоизоляции
Секретарь Луцксовета Григорий Пустовит сообщил, что находится на самоизоляции
Фото: Волынские новости
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Он подчеркнул, что несмотря на болезнь дальше категорически против внесения Луцка в «красную» карантинную зону.

Об этом сам Григорий Пустовит написал на своей странице в Facebook, передает Regionews.

Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Где это произошло и когда это случилось, мне неизвестно, однако, допускаю, что наиболее вероятно, что я инфицировался во время пикетирование горсовета предпринимателями Центрального рынка. Вместе с тем никого не хочу обвинять. Раз заболел, виноват сам. Думаю, что отныне работники горсовета поймут почему я жестко требовал от них соблюдения масочного режима и других ограничительных карантинных мероприятий и сам в первую очередь их соблюдал”, - рассказал Пустовит.

Секретарь Луцкого городского совета сообщил также, что еще с воскресенья 2 августа находится на самоизоляции.

Григорий Пустовит попросил политических оппонентов не злоупотреблять фактом его болезни и не связывать его с позицией города насчет усиления карантинных мер. Он подчеркнул, что несмотря на болезнь дальше категорически против внесения Луцка в "красную" карантинную зону.

Прошу политических оппонентов не злоупотреблять фактом моей болезни и не связывать ее с позицией города об усилении карантинных мер. Я, к примеру, в течение последних трех недель не пользовался общественным транспортом, который кому-то так хотелось остановить.

Не смотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю как и раньше выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк до "красной" зоны эпидемической опасности, и как следствие возможного создания существенных проблем и неудобств для лучан", - отметил Пустовит.

Уважаемые лучане! Работа публичного лица в период карантина предусматривает определенный риск. Конечно, все должны...

Опубликовано Григорием Пустовітом Неділя 9 августа 2020 года.

Напомним, 3 августа Луцк отказался усиливать карантин попав в "красной зоны".

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