Осенью начнется вторая волна коронавируса в Украине - Минздрав

Ее ожидают одновременно с началом сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ

Ее ожидают одновременно с началом сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: flickr

Министерство здравоохранения усиленно готовится ко второй волне пандемии коронавируса, которая может начаться в Украине уже осенью.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, тенденции распространения COVID-19 в мире являются негативными, а в Европе фиксируют заметный рост количества инфицированных.

Поэтому мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что в Минздраве уже разослали поручение для облгосадминистраций подготовить коечный фонд к возможному увеличению больных с гриппом и коронавирусной болезнью.

В Минздраве также хотят обеспечить учреждения вирусными препаратами и средствами индивидуальной защиты, пока есть время.

Сейчас система здравоохранения с больницами первой и второй волны справляется с нагрузкой, но мы прогнозируем увеличение количества случаев COVID-19, поэтому призываем соблюдать противоэпидемические мероприятия, вакцинироваться от инфекционных болезней и выполнять все ограничения", - подчеркнул Ляшко.

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Напомним, в Украине 1061 новый случай COVID-19, количество больных снова выросло.