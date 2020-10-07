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07 октября 2020, 10:02 5

Новый антирекорд: суточный показатель COVID-19 приближается к 5 тысячам

07 октября 2020, 10:02 5
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Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области и в Киеве
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 6 октября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 753 лицам, зафиксировано 77 летальных случаев, 2569 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки заболели 4753 человека, из них 219 детей и 251 медицинский работник. Были госпитализированы 730 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки рекордное число зараженных коронавирусом обнаружили в Харьковской - 685 человек. В Одесской и Днепропетровской областях зафиксировали по 316 случаев за сутки. В Донецкой области – 263 случая.

В Киеве - 383 новых случая, а в Киевской области - 192 случая.

С начала пандемии в Украине заболело 239 337 человек, из них 105 970 выздоровели, летальных исходов - 4597.

Напомним, вчера в Украине обнаружили 4348 инфицированных COVID-19.

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