Новый антирекорд: суточный показатель COVID-19 приближается к 5 тысячам
За прошедшие сутки, 6 октября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 753 лицам, зафиксировано 77 летальных случаев, 2569 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За прошедшие сутки заболели 4753 человека, из них 219 детей и 251 медицинский работник. Были госпитализированы 730 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За прошедшие сутки рекордное число зараженных коронавирусом обнаружили в Харьковской - 685 человек. В Одесской и Днепропетровской областях зафиксировали по 316 случаев за сутки. В Донецкой области – 263 случая.
В Киеве - 383 новых случая, а в Киевской области - 192 случая.
С начала пандемии в Украине заболело 239 337 человек, из них 105 970 выздоровели, летальных исходов - 4597.
Напомним, вчера в Украине обнаружили 4348 инфицированных COVID-19.
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