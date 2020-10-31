Людей без масок по новому закону будут штрафовать сразу на месте - Ляшко

За отсутствие маски могут оштрафовать на сумму от 170 до 255 гривен

За отсутствие маски могут оштрафовать на сумму от 170 до 255 гривен

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В Верховную Раду уже подан проект закона, который позволит правоохранителям штрафовать граждан без защитной маски на месте.

Об этом в эфире 112 канала сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, депутаты рассмотрят закон на следующей неделе, он позволит Национальной полиции составлять протокол и штрафовать нарушителя сразу на месте.

Недавно было опубликовано глобальное исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что от маски может уменьшаться количество или концентрация кислорода в крови, это было доказано как ложь", - сказал Ляшко.

Он добавил, что если маска качественная и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью, а защищает.

Депутатам предлагают поддержать введение штрафов за отсутствие масок в общественных местах на сумму от 170 до 255 гривен.

Для юридических лиц суммы штрафов будут составлять от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 гривен до 5100 гривен).

Напомним, Раду просят ввести штрафы за отсутствие масок, глава Минздрава попросил депутатов принять соответствующий закон.