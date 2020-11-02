Штрафы за отсутствие масок: стало известно, когда Рада рассмотрит закон

Проект закона хотят принять уже в первом чтении

Проект закона хотят принять уже в первом чтении

Фото: flickr

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует рассмотреть закон о повышении штрафов за отсутствие у граждан защитных масок 4 ноября.

Об этом во время заседания согласительного совета парламента рассказал глава комитета Денис Монастырский, передает RegioNews.

По его словам, о необходимости введения дополнительной административной ответственности за отсутствие защитных масок свидетельствует стремительный рост количества больных COVID-19.

Монастырский добавил, что это касается обязательного ношения масок в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте.

Это законопроект №3891 ... Я предлагаю представителям фракций присоединиться к работе в комитете. В среду как раз мы рассмотрим его на комитете", - рассказал он.

Нардеп также предложил рассмотреть проект закона о штрафах в сессионном зале Рады 5 или 6 ноября.

Возможно, если будут, чтобы мы подготовили предложения ко второму чтению. Или, если их не будет, рассмотрели возможность принять его за основу и в целом. Предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен. Давайте рассмотрим, возможно в четверг-пятницу, этот законопроект в зале", - сказал Монастырский.

Напомним, Раду просят ввести штрафы за отсутствие масок, глава Минздрава попросил депутатов принять соответствующий закон.

Людей без масок по новому закону будут штрафовать сразу на месте на сумму от 170 до 255 гривен.