Ситуация ужасная: Степанов без предупреждения посетил больницы на Житомирщине

Среди выявленных проблем - отсутствие средств индивидуальной защиты

Среди выявленных проблем - отсутствие средств индивидуальной защиты

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов без предупреждения проверил три больницы на Житомирщине - две городские и одну областную. В результате такой инспекции он обнаружил ряд нарушений.

Как передает RegioNews, о результатах своей инспекции он написал в Facebook.

Проверил без уведомления медучреждения Житомирщины. Посетил городскую больницу города Житомир № 1, городскую больницу № 2 им. В.П.Павлусенка и областную клиническую больницу им. А.Ф.Гербачевского. Все эти медицинские заведения сейчас принимают пациентов с COVID-19", - начал министр.

По информации министра, с инфекционным контролем в Житомирской областной больнице - "ситуация ужасная, ведь его нет".

"Кроме того, как мне стало известно после разговора с врачами, они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми заведение обеспечено полностью", - написал глава Минздрава. Он также добавил, что обнаружил существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородным точкам. "Подано было 117, в реальности же - 66", - пояснил он.

Кроме того, министр обнаружил также и другое нарушение - оказалось, что в статистику попадают якобы "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, которые не отведены под лечение COVID-19 (например, реанимационных, где лечатся больные с инфарктами или инсультами). "Это недопустимо, ведь они не могут быть использованы при COVID-19. Уже поручил разобраться с этим", - написал Степанов.

Степанов пообещал, что отныне инспекции по медицинским учреждениям будут регулярными.

Напомним, на Львовщине под ИВЛ умерли двое пациентов из-за отсутствия электричества в больнице. Ситуацию со смертью пациентов на ИВЛ в Львовской области будет расследовать специальная комиссия Министерства здравоохранения.