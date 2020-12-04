Шмыгаль поручил обеспечить электричеством все больницы после трагедии в Жовкве
Ситуация в Жовковской ЦРБ Львовской области с отключением электроэнергии, в результате чего погибли двое больных COVID-19 пациентов, должна быть уроком для других медицинских учреждений и органов власти.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает RegioNews.
Это действительно трагедия, это урок, который должны учесть все наши больницы, все наши исполнительные и местные органы власти для того, чтобы подобные вещи не повторялись", - заявил Шмыгаль.
Он напомнил, что правоохранители уже расследуют уголовное дело, и выразил уверенность, что виновные будут наказаны.
Я убежден и буду держать на личном контроле, что виновные в смерти пациентов будут наказаны", - добавил премьер-министр.
Также Шмыгаль отметил, что проводил совещание с регионами и подчеркивал необходимость принять все меры для стабильного электроснабжения больниц.
Напомним, на Львовщине под ИВЛ умерли двое пациентов из-за отсутствия электричества в больнице.
Впоследствии стало известно, что Львовская ОГА будет инициировать увольнение главного врача медучреждения и главы РГА в связи со смертью двух пациентов на аппарате ИВЛ в больнице города Жовква из-за отсутствия электроснабжения.
1 декабря руководитель больницы, где умерли пациенты на ИВЛ, ушел на больничный.