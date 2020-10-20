Процент смертности от COVID-19 в Украине меньше, чем у многих европейских странах - Зеленский

По его словам, как только появится вакцина от коронавируса в Европе, она появится и в Украине

По его словам, как только появится вакцина от коронавируса в Европе, она появится и в Украине

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о низком уровне смертности от коронавируса в Украине по сравнению со странами Евросоюза.

Об этом президент заявил во время выступления в Верховной Раде 20 октября, передает RegioNews. Зеленский отметил, что падение ВВП в Украине меньше, по сравнению со многими европейскими странами, как и процент смертности от COVID-19. Он сравнил процент смертности от коронавируса: "в Германии – 4%, Франции – 9%, Великобритании – 11%, а в Украине – 1,9%". Президент также сообщил о саботаже карантинных ограничений со стороны местных властей перед выборами. Речь идет о проведении концертов и массовых мероприятиях. По его словам, погибшие будут на их совести. Напомним, сегодня, 20 откября, президент Владимир Зеленский начал выступление в Верховной Раде относительно внутреннего и внешнего положения страны.

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