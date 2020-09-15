У Кернеса официально подтвердили COVID-19 и воспаление легких

Состояние мэра Харькова оценивают как стабильное тяжелое

Состояние мэра Харькова оценивают как стабильное тяжелое

У мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находится на стационарном лечении.

Об этом во время брифинга 15 сентября сообщил директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко, передает RegioNews.

Он подтвердил, что Кернес с прошлого четверга на больничном и находится в 17-й городской больнице. Сейчас контактные лица сдают тесты на COVID-19.

По его словам, Кернес находится при сознании и не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Я был вызван в 17 больницу, мы это подтверждаем, и общался с Геннадием Адольфовичем... Он все читает, все видит, все это у него вызывает саркастическую улыбку. Он просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких. Ни о какой коме, ни о каком отеке мозга, других фейках речь не идет", - сказал Сидоренко.

Он также добавил, что вопрос о лечении Кернеса за границей не рассматривался, и врачи говорят, что в этом нет необходимости.

Сроков по прогнозам выздоровления мэра Харькова врачи не дают.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Харькова Кернес ушел на больничный, о диагнозе не сообщалось, обязанности мэра исполняет секретарь горсовета.

Позже некоторые СМИ распространили информацию о том, что Геннадий Кернес находится в коме из-за тяжелого течения коронавируса.