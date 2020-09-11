В Минздраве заявили о нарушениях карантина на черниговском рынке

Большинство людей там находятся без масок

Большинство людей там находятся без масок

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что имеет вопросы к местной власти Чернигова за несоблюдение противоэпидемических мероприятий на местном рынке. Так, большинство продавцов и покупателей были на рынке без масок.

Об этом он заявил во время брифинга, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

"Определенный период времени на Черниговщине не было больших ростов, но все же несколько административных единиц Черниговской области попали в "красную" карантинную зону, поскольку за последние 2 недели количество больных на 100 тысяч населения значительно превышало показатели... Для сдерживания эпидемии не существует другого пути, чем соблюдать правила новой реальности — маска, дистанция, чистые руки”, — отметил он.

Кроме того, по его словам на центральном рынке Чернигова не соблюдают масочный режим, в лучшем случае маска у продавцов висит на подбородках.

"Приехав ранее в Чернигов, я посетил центральный рынок города. У 70-80% продавцов в лучшем случае маска надета на подбородок, у остальных она просто отсутствовала. Очень мало людей в масках. Когда я начинаю спрашивать продавцов, почему они без маски, они извиняются и начинают одевать. Это не какое-то обязательство перед правительством, государством или МЗ, это обязательство прежде всего перед самим собой. Ведь это ваше здоровье и жизнь... В связи с этим у меня вопрос и к местной власти города”, — добавил министр.

Также он акцентировал внимание на том, что в связи с также ситуацией в Чернигове разговаривал с министром экономики.

"Я сразу перезвонил и министру экономики, что это недопустимо, Госпродпотребслужба должна делать проверку таких объектов. Не с целью обязательного наложения штрафа, а чтобы действительно выполнялись те правила. Не надо ходить по каким-то небольшим лавочкам или кафе, главное — те заведения, где есть большие скопления людей”, — подытожил он.

Ранее в МВД объяснили, кто может штрафовать за нарушение карантина, кроме полиции.