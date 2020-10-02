Нардепы Шуфрич и Палица получили положительные тесты на COVID-19
Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич получил положительный тест на коронавирус. Аналогичный результат получил и лидер партии "За майбутне" Игорь Палица.
Как сообщает RegioNews, об этом они рассказали в эфире программы "Право на власть".
Так, Шуфрич сообщил, что во вторник получил положительный тест на коронавирус и что он планирует сделать очередной тест.
У меня, к сожалению, во вторник был один положительный тест. Затем три отрицательных. Завтра и в понедельник буду делать очередные. Посмотрим, чем это закончится”, - рассказал политик.
Об отсутствии симптомов сообщил и Игорь Палица.
Пришел положительный тест на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет. Просто были контакты и я решил пройти тест. Утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Я прошел профилактическое лечение. Сам себе колю уколы — то, что прописал врач. Ну, посмотрим”, - сказал он.
Напомним, Рада отменила пленарные заседания из-за вспышки COVID-19 среди депутатов.
Сообщалось, что заболела глава партии "Голос" Кира Рудык и пятый президент Украины Петр Порошенко.