10:01  02 октября
Количество новых заболевших коронавирусом приближается к 5 тысяч за сутки
11:23  02 октября
Из-за пожаров в Луганской области открыли уже 10 уголовных дел, - Шмыгаль
08:13  02 октября
Ситуация на Донбассе: враг дважды нарушил режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 октября 2020, 09:02 4

Нардепы Шуфрич и Палица получили положительные тесты на COVID-19

02 октября 2020, 09:02 4
Читайте також українською мовою
Депутаты пошли на самоизоляцию
Депутаты пошли на самоизоляцию
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич получил положительный тест на коронавирус. Аналогичный результат получил и лидер партии "За майбутне" Игорь Палица.

Как сообщает RegioNews, об этом они рассказали в эфире программы "Право на власть".

Так, Шуфрич сообщил, что во вторник получил положительный тест на коронавирус и что он планирует сделать очередной тест.

У меня, к сожалению, во вторник был один положительный тест. Затем три отрицательных. Завтра и в понедельник буду делать очередные. Посмотрим, чем это закончится”, - рассказал политик.

Об отсутствии симптомов сообщил и Игорь Палица.

Пришел положительный тест на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет. Просто были контакты и я решил пройти тест. Утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Я прошел профилактическое лечение. Сам себе колю уколы — то, что прописал врач. Ну, посмотрим”, - сказал он.

Напомним, Рада отменила пленарные заседания из-за вспышки COVID-19 среди депутатов.

Сообщалось, что заболела глава партии "Голос" Кира Рудык и пятый президент Украины Петр Порошенко.

карантин коронавирус самоизоляция пандемия депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине
Все публикации »
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Андрей Смолий
Все блоги »