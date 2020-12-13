В ВСУ за сутки зафиксировано более 100 новых случаев COVID-19

В общем COVID-19 в Вооруженных силах сейчас болеет 3263 человека

В общем COVID-19 в Вооруженных силах сейчас болеет 3263 человека

Фото из открытых источников

В Вооруженных Силах Украины за сутки зафиксировано 108 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.

За минувшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, — отмечается в сообщении.

Из них 17 госпитализированы в учреждения здравоохранения, 91 человек находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

По состоянию на 10:00 13 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 3263 лица. Всего за время пандемии выздоровело 8820 человек, летальных исходов — 32, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 492 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 58 человек.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 13 грудня в Збройних Силах України на гостру... Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Sunday, December 13, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что за предыдущие сутки в Украине зафиксировано более 9 тысяч случаев COVID-19.