В ВСУ за сутки зафиксировано более 100 новых случаев COVID-19
В Вооруженных Силах Украины за сутки зафиксировано 108 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.
За минувшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, — отмечается в сообщении.
Из них 17 госпитализированы в учреждения здравоохранения, 91 человек находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы.
По состоянию на 10:00 13 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 3263 лица. Всего за время пандемии выздоровело 8820 человек, летальных исходов — 32, — говорится в сообщении.
Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 492 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 58 человек.
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 13 грудня в Збройних Силах України на гостру...Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Sunday, December 13, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что за предыдущие сутки в Украине зафиксировано более 9 тысяч случаев COVID-19.